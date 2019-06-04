Коломойский продавил комитет по ТЭК: рынок электроэнергии хотят перенести, - СМИ

Комитет по ТЭК на внеочередном заседании за закрытыми дверями проголосовал за проект закона, которым предусматривается перенос запуска нового рынка электроэнергии на 3 месяца. Об этом пишет на своей страницу в сети Facebook Виктория Войцицкая.

Как пишет Обозреватель со ссылкой на журналистов в Верховной Раде, представителей СМИ не пустили на заседание, двери зала были закрыты изнутри.

По мнению политолога Кирилла Сазонова, такие методы в стиле рейдерских атак олигарха Игоря Коломойского, который не раз заявлял о необходимости отмены реформы энергорынка. "Комитет ВР по ТЭК проголосовал законопроект по "домашним СЭС". Только депутаты постарались и в эту борьбу за домашние СЭС и зеленый тариф незаметно "зашили" перенос рынка электроэнергии на три месяца. Через СНБО не получилось сделать, в Кабмине посылают, так решили попробовать через Раду. Из интересного: Решение приняли с третьей попытки! Принимали фактически за закрытыми дверями! То есть рейдерские методы лоббистов интересов Коломойского во всей красе не только в бизнесе, но и в Верховной Раде. Тихо зашиваем нужные вещи в законопроект с совершенно другим по смыслу названием, запираемся и голосуем до тех пор, пока не будет принятно нужное заказчику решение. Потом выносим в зал в рассчете, что большинство прочитает только название и поверит на слово выступлению докладчика. Быстро голосуем и пытаемся вытянуть необходимые 226 "За". Депутаты верят красивому названию и комитету, ловкость рук и никакого мошенничества, Игорь Валерьевич доволен. Хорошая попытка, дорогие ребята, но нет...", - пишет политолог.

Как известно, введение конкурентного рынка электроэнергии, на котором настаивали европейские партнеры Украины, запланировано на 1 июля 2019 года. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости своевременного введения нового рынка.

Министерство энергетики и угольной промышленности (МЭУП), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и крупнейшая генерирующая компания НАЭК "Энергоатом" неоднократно заявляли о готовности нового рынка электроэнергии к запуску с 1 июля.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины дважды отказалась поддержать законопроекты, направленные на перенос даты введения рынка электроэнергии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовила всю нормативную базу, которая необходима для запуска с 1 июля новой модели рынка электроэнергии.

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем считает, что бизнесмен Игорь Коломойский делает все для того, чтобы отложить на неопределенный срок запуск энергорынка, и такое открытое вмешательство частного лица в экономическую и политическую жизнь страны выглядит странным не только в европейской стране, но и на постсоветском пространстве. "В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы "Приват" многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок", – заявил политик.