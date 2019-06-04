Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ

Комітет з ПЕК на позачерговому засіданні за закритими дверима проголосував за проект закону, яким передбачається перенесення запуску нового ринку електроенергії на 3 місяці. Про це пише на своїй сторінці в мережі Facebook Вікторія Войцицька.

Як пише Обозреватель з посиланням на журналістів у Верховній Раді, представників ЗМІ не пустили на засідання, двері зали були закриті зсередини.

На думку політолога Кирила Сазонова, такі методи в стилі рейдерських атак олігарха Ігоря Коломойського, який не раз заявляв про необхідність скасування реформи енергоринку. "Комітет ВР з ПЕК проголосував законопроект по" домашнім СЕС ". Тільки депутати постаралися і в цю боротьбу за домашні СЕС і зелений тариф непомітно "зашили" перенесення ринку електроенергії на три місяці. Через РНБО не вийшло зробити, в Кабміні посилають, так вирішили спробувати через Раду. З цікавого: Рішення прийняли з третьої спроби! Приймали фактично за закритими дверима! тобто рейдерські методи лобістів інтересів Коломойського у всій красі не тільки в бізнесі, але і в Верховній Раді. Тихо зашиваємо потрібні речі в законопроект з зовсім іншою за змістом назвою, і голосуємо до тих пір, поки не буде принятно потрібне замовнику рішення. Потім виносимо в зал в розрахунку, що більшість прочитає тільки назву і повірить на слово виступу доповідача. Швидко голосуємо і намагаємося витягнути необхідні 226 "За" . Депутати вірять красивій назві і комітету, спритність рук і ніякого шахрайства, Ігор Валерійович задоволений. Хороша спроба, дорогі хлопці, але ні... ", - пише політолог.

Як відомо, введення конкурентного ринку електроенергії, на якому наполягали європейські партнери України, заплановано на 1 липня 2019 року. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність своєчасного введення нового ринку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості (МЕУП), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) і найбільша генеруюча компанія НАЕК "Енергоатом" неодноразово заявляли про готовність нового ринку електроенергії до запуску з 1 липня.

Минулого тижня Верховна Рада України двічі відмовилася підтримати законопроекти, спрямовані на перенесення дати введення ринку електроенергії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) підготувала всю нормативну базу, яка необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії.

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський робить все для того, щоб відкласти на невизначений термін запуск енергоринку, і таке відкрите втручання приватної особи в економічне і політичне життя країни виглядає дивним не тільки в європейській країні, але і на пострадянському просторі . "У виробництві феросплавів і металургії, де зосереджені інтереси Коломойського, вона становить до 50% структури собівартості. Вільний ринок загрожує лідеру групи "Приват" багатомільярдними втратами. І зараз робиться все, щоб цей процес відкласти на невизначений термін", - заявив політик.