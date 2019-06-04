Западный инвестор в Украине сталкивается с рисками непрозрачных правил игры и неликвидности рынка, - Топчишвили

Ключевая проблема, с которой сталкивается западный инвестор в Украине, вовсе не война, а отсутствие квалифицированных кадров, репутационные риски, непрозрачные правила игры, неликвидность рынка, неэффективная банковская система и принципиальная разница в бизнес-менталитете, заявил в интервью "ГОРДОН" американский бизнесмен, инвестор, автор методологии и многочисленных публикаций по технологии выхода на новые рынки Гиви Топчишвили.

Вместе с Президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013 гг.) Григолом Катамадзе он рассказал, какие первые шаги нужно сделать новой украинской власти, чтобы вернуть в страну крупных частных инвесторов.

"В Украине отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии инструменты и институты рынка, без которых крайне сложно работать любому инвестору, - рассказал Гиви Топчишвили. - Самые болезненные из них - отсутствие ликвидности и, соответственно, отсутствие полноценного рынка ценных бумаг, отсутствие достаточного количества фондов, то есть институтов, способных создавать и менеджировать инвестиционный портфель и одновременно гарантировать адекватный уровень квалификации кадров, принимать решение о той или иной инвестиции. Далее - неудовлетворительный уровень развития инвестиционных банков и квалифицированных брокеров. И, наконец, отсутствие системной работы на уровне государства по привлечению крупнейших фондов в страну и предоставления им определенного уровня гарантий. Я говорю о таких структурах как CreditSuisse, Carlyle, JP MorganAssetManagement, Blackstone, Blackrock ", - пояснил Топчишвили.

Рецептом выхода из ситуации эксперты назвали ряд шагов, которых ждет западная бизнес-элита от нового президента:

- налоговая оптимизация, налоговая реформа, амнистия капитала;

- принятие решений, которые позволят капиталу вернуться в Украину на общих условиях, а не по принципу: вам нельзя, мне - можно;

- работа слаженной команды главы государства, способной не просто создать долгосрочные стратегии, но и воплотить их в жизнь.

"Нужно создавать условия, при которых фундамент коррупции в принципе исчезает. Одно из таких условий - новая налоговая система или простые, прозрачные, понятные правила игры в виде Налогового кодекса, который одинаково интерпретируется всеми участниками процесса - и бизнесом, и властью, и ее контролирующими органами, - добавил Григол Катамадзе. - Надо срочно реформировать налоговую систему Украины. Мы, бизнес, уже три года постоянно твердим: давайте решим проблему раз и навсегда. Например, заменим налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Это значит: получил прибыль и реинвестировал в производство - освобождаешься от уплаты налога; забираешь дивиденды и роялти - платишь налог. Если работает налог на выведенный капитал, инвестор, вложив деньги в производство в Украине и получив прибыль, не забирает его из страны, а наоборот: реинвестирует, расширяет производство, нанимает еще больше людей и, соответственно, еще больше налогов платит в украинский бюджет. И инвестору выгодно, и стране ".