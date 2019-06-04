В Киеве подходит к концу строительство нового участка Большой окружной дороги, - КГГА

На перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Богатырской завершается строительство многоуровневой развязки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня провели инспекцию строительства Большой окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской со строительством транспортной развязки разного уровня", - сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, строительные работы планируется завершить до конца сентября этого года.

"Работы на объекте продолжаются, и, несмотря на определенные сложности, до конца сентября мы соединим улицу Семьи Кульженко с Большой окружной. Это позволит разгрузить Площадь Шевченко, улицы Автозаводскую, Вышгородскую и частично улицу Полярную прежде всего от транзитного транспорта", - отметил первый заместитель киевского городского головы.

Чиновник рассказал, что следующим шагом работ на этом участке будет продолжение Большой окружной дороги до улицы Богатырской.

"Следующий шаг - соединение этой части дороги с улицей Богатырской. Это частично разгрузит улицу Елены Телиги и развязку возле станции метро Почайна", - подытожил Поворозник.