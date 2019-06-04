подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 13:55 443
Политика 2019-06-04T13:57:40+03:00
Українські Новини
В Киеве подходит к концу строительство нового участка Большой окружной дороги, - КГГА

В Киеве подходит к концу строительство нового участка Большой окружной дороги, - КГГА

На перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Богатырской завершается строительство многоуровневой развязки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня провели инспекцию строительства Большой окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской со строительством транспортной развязки разного уровня", - сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, строительные работы планируется завершить до конца сентября этого года.

"Работы на объекте продолжаются, и, несмотря на определенные сложности, до конца сентября мы соединим улицу Семьи Кульженко с Большой окружной. Это позволит разгрузить Площадь Шевченко, улицы Автозаводскую, Вышгородскую и частично улицу Полярную прежде всего от транзитного транспорта", - отметил первый заместитель киевского городского головы.

Чиновник рассказал, что следующим шагом работ на этом участке будет продолжение Большой окружной дороги до улицы Богатырской.

"Следующий шаг - соединение этой части дороги с улицей Богатырской. Это частично разгрузит улицу Елены Телиги и развязку возле станции метро Почайна", - подытожил Поворозник.
Архив
Новости
Количество попыток воровства денег клиентов увеличивается, - эксперты 14:03
Пресс-служба Нацполиции призналась, что ездит на авто с проблесковыми маячками, хотя не имеет на это права 14:02 Документ
Дэвид Линч получит первый Оскар в жизни 14:02
В последнюю неделю весны корью заболели больше тысячи человек 14:00
Западный инвестор в Украине сталкивается с рисками непрозрачных правил игры и неликвидности рынка, - Топчишвили 14:00
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
"Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт, – Билецкий 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok