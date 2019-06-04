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04 июня 2019, вторник, 12:50 400
Политика 2019-06-04T14:00:40+03:00
Українські Новини
Расследование рейдерского захвата ЖК "Чайка" находится под контролем ГПУ, - Кулагин

Расследование рейдерского захвата ЖК "Чайка" находится под контролем ГПУ, - Кулагин

16-тысячный жилой комплекс "Чайка", захваченный титушками в ночь на 29 мая, сегодня находится под полным контролем правоохранителей. Об этом рассказал собственник компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

По его словам, неизвестные молодые люди спортивного телосложения покинули территорию ЖК "Чайка" сразу после приезда специального подразделения Национальной полиции Украины.

Алексей Кулагин добавил, что расследование рейдерского захвата ЖК и переоформления прав собственности на компанию у "черных" регистраторов проходит под контролем Генеральной прокуратуры Украины и лично главы ГПУ Юрия Луценко.

Он также отметил, что намерен судиться с теми средствами массовой информации, которые размещают на своих ресурсах заведомо ложную информацию о нем за деньги рейдеров.
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