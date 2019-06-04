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04 червня 2019, вівторок, 12:50 393
Політика 2019-06-04T14:00:03+03:00
Українські Новини
Розслідування рейдерського захоплення ЖК "Чайка" знаходиться під контролем ГПУ, - Кулагін

Розслідування рейдерського захоплення ЖК "Чайка" знаходиться під контролем ГПУ, - Кулагін

16-тисячний житловий комплекс "Чайка", захоплений титушками в ніч на 29 травня, сьогодні знаходиться під повним контролем правоохоронців. Про це розповів власник компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін.

За його словами, невідомі молоді люди спортивної статури покинули територію ЖК "Чайка" відразу після приїзду спеціального підрозділу Національної поліції України.

Олексій Кулагін додав, що розслідування рейдерського захоплення ЖК і переоформлення прав власності на компанію у "чорних" реєстраторів проходить під контролем Генеральної прокуратури України і особисто глави ГПУ Юрія Луценка.

Він також зазначив, що має намір судитися з тими засобами масової інформації, які розміщують на своїх ресурсах завідомо неправдиву інформацію про нього за гроші рейдерів.
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