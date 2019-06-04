Скандальный глава Черкасского апелляционного суда Бабенко ушел в отставку

Высший совет правосудия (ВСП) уволил главу Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко.

Соответствующее решение принято на заседании совета во вторник, передают Українськi Новини.

"ВСП решил уволить в отставку с должности судьи Апелляционного суда Черкасской области Бабенко Владимира Николаевича", - огласил решение совета глава ВСП Владимир Говоруха.

ВСП рассмотрел заявление об отставке, поданное Бабенко.

Глава Апелялционного суда отметил, что имеет 23 года стажа работы и имеет право на отставку.

В итоге, ВСП удовлетворил заявление и уволил Бабенко с должности судьи.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура расследует возможную причастность главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко к подделке документов для получения шенгенской визы и поездки в Бельгию.

В июне 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить Бабенко из-за вскрывшихся фактов давления с его стороны на судью Сергея Бондаренко.

В июле 2015 года правоохранители сообщили, что неизвестный совершил попытку покушения на председателя Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, прикрепив гранату под днищем его автомобиля.

Как сообщали Українськi Новини, ВККС заявляет, что в Украине вакантны около 2,4 тыс. должностей судей.