подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 12:20 82
Верховная Рада и партии 2019-06-04T12:22:46+03:00
Українські Новини
Бойко призывает создать широкий оппозиционный фронт

Бойко призывает создать широкий оппозиционный фронт

Опозиционная платформа — За жизнь призывает к созданию широкого оппозиционного фронта.

Об этом основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 4 июня.

"Мы всегда выступали за создание единого оппозиционного фронта. Благодаря, в том числе, и нашим усилиям был сменен президент страны. Мы выступали против политики режима Порошенко, которая привела к тотальному обнищанию граждан и неконтролируемому разгулу национализма", — отметил он.

Юрий Бойко подчеркнул, что сегодня ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ готова к объединению со всеми политическими силами, которые разделяют её идеологические основы и принципы. "Это мир в Донбассе, снижение драконовских тарифов, прекращение социального геноцида, поддержка граждан, урегулирования отношений с РФ. Если те или иные политические силы это поддерживают, то мы готовы рассматривать возможность партнерства с ними", — сказал оппозиционный политик.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Расследование рейдерского захвата ЖК "Чайка" находится под контролем ГПУ, - Кулагин 12:50
НБУ рекордно понизил официальный курс гривны 12:44
Владимир Бабенко. Фото: facebook.com/Володимир Бабенко
Скандальный глава Черкасского апелляционного суда Бабенко ушел в отставку 12:41
Арестован второй полицейский, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка 12:35
Бойко призывает создать широкий оппозиционный фронт 12:20
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
"Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт, – Билецкий 17:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok