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04 июня 2019, вторник, 11:53 457
Общество 2019-06-04T12:04:30+03:00
Українські Новини
Пациенты киевской детской больницы №7 требуют уволить чиновников мэрии, которые хотели ее закрыть

Пациенты киевской детской больницы №7 требуют уволить чиновников мэрии, которые хотели ее закрыть

4 июня чиновники КГГА устроили показательную проверку деятельности Детской клинической больницы №7 Печерского района Киева.

Участие в проверке принимают заместитель мэра Николай Поворозник, директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. Также приглашенны журналисты, представители общественности и родители пациентов. Предполагается также присутствие мэра и главы КГГА Виталия Кличка. 

Однако, как сообщается в открытом письме родителей пациентов и общественности района, запланированное мероприятие больше напоминает публичное давление на коллектив медицинского учреждения и попытку устроить показательный скандал между тем, кто отстаивает интересы больницы и нейрохирургами, руками которых ее деятельность пытаются прекратить.

"После неудачной попытки вынести на голосование Киевсовета проект решения о прекращении Детской клинической больнице №7, руководство департамента здравоохранения КГГА не оставляет попыток манипулирования общественным мнением, вводит в заблуждение родителей пациентов обещаниями, что такая реорганизация не приведет к прекращению деятельности больницы, а работа ее отделений останется без изменений", - сказано в обращении.

Также в обращении заявлено о попытке завладения территорией, где расположено медучреждение. 

"В намерениях тех, кто подал и настаивает на принятии проекта решения Киевского городского совета "О прекращении Детской клинической больнице №7 Печерского района Киева путем присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии" родители пациентов и общественность видят коррупционную, преступную составляющую. По хорошей ширмой под названием "развитие центра детской нейрохирургии" кроется намерение завладения территорией и помещениями детской клинической больницы.

Общественность и родители пациентов, жители Печерского района выносят недоверие и требуют отстранения от должностей тех, кто поставил подписи под представлением вышеупомянутого проекта решения, в частности, директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург

"Такие руководители и чиновники не имеют целью развивать медицину Киева, а преследуют собственные полезные цели, ставя под сомнение полноценное оказания медицинской помощи детям Печерского района, города Киева и всем тем детям, которые нуждаются в помощи отделений детской клинической больницы №7, многочисленность которых не идет в сравнение с количеством пациентов центра нейрохирургии!", - сказано в обращении.

Как сообщали Українські Новини, у Администрации Президента протестовали родители больных детей. Об этом сообщает портал podrobnosti.ua. Скандал вспыхнул из-за закрытия 7 городской детской больницы на Печерске.

Больше новостей о: КГГА Обращение Больница Гинзбург пациенты Киевская детская больница №7

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