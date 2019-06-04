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04 июня 2019, вторник, 11:32 415
Политика 2019-06-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Социальная справедливость" приветствует возобновление переговоров по деоккупации Донбасса

"Социальная справедливость" приветствует возобновление переговоров по деоккупации Донбасса

Временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях должны быть как можно быстрее возвращены под суверенитет Украины. Партия "Социальная справедливость" приветствует назначение даты следующей встречи Трехсторонней контактной группы на 5 июня. Об этом говорится в официальном заявлении политической силы. В ней отмечается, что уже сейчас нужно думать о том, как будет проходить процесс реинтеграции Донбасса.

"В центре любых миротворческих процессов должен быть человек. Первое, о чем мы должны думать - это жизнь и безопасность украинских граждан. Урегулирование ситуации в Донбассе должно быть самым важным приоритетом как для нового Президента, так и для будущего парламента. Именно на это были направлены наши усилия, когда мы требовали от Верховной Рады принятия Закона "Об осуществлении противоминной деятельности в Украине и разминирования территорий Донецкой и Луганской областей", - заявила председатель партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

Также эксперты "Социальной справедливости" совместно с МОО "Международное антитеррористическое единство", недавно начали разрабатывать Кодекс национальной безопасности Украины. Этот документ должен откорректировать и привести к общему знаменателю законодательную базу в сфере нацбезопасности и дать импульс практическим действиям по урегулированию украинских интересов в Донбассе с соблюдением всех международных обязательств.

Напомним, что партия "Социальная справедливость" примет участие в следующих парламентских выборах. Политсила уже представила новую национальную стратегию. Она будет базироваться на идеях человечного, социального, справедливого государства с рыночной экономикой, высоким уровнем социальной защиты и соблюдением прав и свобод граждан.
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