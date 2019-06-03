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03 июня 2019, понедельник, 22:10 354
Политика 2019-06-03T22:13:28+03:00
Українські Новини
ДТЭК Энерго увеличил инвестиции в производство на 35%, несмотря на снижение прибыли на 5%

ДТЭК Энерго увеличил инвестиции в производство на 35%, несмотря на снижение прибыли на 5%

ДТЭК Энерго в первом квартале 2019 года нарастил инвестиции в производство – на 35% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Инвестиции за три месяца 2019 года превысили 1,5 млрд грн.

Компания для усиления энергетической безопасности Украины системно инвестирует в наращивание добычи угля и перевод энергоблоков тепловых электростанций с импортного антрацита на отечественный уголь, говорится в сообщении компании. Это позволило в первом квартале 2019 года произвести из отечественного угля 7,1 млрд кВт/ч.

В первом квартале 2019 года ДТЭК Энерго снизил чистую прибыль на 5%, по сравнению с первым кварталом 2018 года, до 4,1 млрд грн. Напомним, что прибыль компании за прошлый год составила 5,3 млрд грн.

Это объясняется, в частности тем, что ДТЭК в прошлом году провел разделение функций производства, распределения и поставки электроэнергии, как это предусмотрено реформой рынка электроэнергии. Распределение и поставка электроэнергии выделены в отдельные операционные компании. В связи с этим ДТЭК Энерго больше не консолидирует их результаты в свою отчетность, что отразилось на финансовых показателях.
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