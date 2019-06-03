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03 июня 2019, понедельник, 19:30 21
Жизнь 2019-06-03T19:30:47+03:00
Українські Новини
В Киеве снова нашествие красочных бабочек-репейниц, которые летят на север

В Киеве снова нашествие красочных бабочек-репейниц, которые летят на север

Сейчас мигрирует еще один вид сонцевиков — сонцевик адмирал. Фото: facebook.com/minpryrody
Сейчас мигрирует еще один вид сонцевиков — сонцевик адмирал. Фото: facebook.com/minpryrody

Бабочки, скопление которых на днях видели в Киеве и других городах, - чертополоховки или чертополоховые углокрыльницы (лат. Vanessa cardui, укр. сонцевик будяковий), которые мигрируют в Украину из Африки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Facebook.

"Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/час. и за сутки пролетают до 500 км! Оказывается, что эти бабочки пролетают гигантские расстояния и зимуют где-то на севере Африки или на Ближнем востоке, где откладывают яйца, и на этом летний жизненный полет бабочек заканчивается", - говорится в сообщении.

Новое поколение бабочек выводится из яиц, происходит превращение из гусеницы в куколку и взрослую бабочку, и они снова мигрируют из Украины и более северных стран Европы, где цикл повторяется снова.

В Минэкологии добавили, что сейчас мигрирует еще один вид сонцевиков — сонцевик адмирал, более темного цвета, чем чертополоховка.

Напомним, что в это же время в прошлом году в Киеве и окрестностях тоже случилось настоящее нашествие бабочек.

А новые раскопки показали, бабочки и мотыльки появились на 50 млн лет раньше, чем все думали.

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Сейчас мигрирует еще один вид сонцевиков — сонцевик адмирал. Фото: facebook.com/minpryrody
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