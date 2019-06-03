На Буковине чиновники предложили лишать родительских прав прихожан защищаемого верующими храма, – УПЦ

Председатель Заставновской районной государственной администрации (РГА) Юрий Китар предложил лишить родительских прав прихожан Свято-Успенского храма Украинской православной церкви (УПЦ) села Васлововцы Черновицкой области. Он собрал комиссию в составе 12 человек – представители социальной службы, полиции и врачи.

Об этом сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

"Комиссия рассмотрела вопросы: опасность воспитателей и педагогов, верных УПЦ, лишение родительских прав прихожан Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы", - сообщили в епархии.

В пресс-службе рассказали, что представители власти считают, что "воспитатели подвергают опасности своих детей (имеется в виду события 26 мая, когда сторонники ПЦУ сняли ворота и попытались захватить храм и верующие и их дети могли пострадать от рук агрессивных людей). Как могут навредить воспитатели в учебном заведении с чужими детьми?".

Представителей соцслужбы по защите детей привлекли, "чтобы они обходили дома прихожан, проводили беседы, чтобы верующие не брали с собой детей в храм, или сразу после богослужения срочно отправляли детей домой, чтобы они случайно не пострадали и не мешали захвату храма. В случае если родители не прислушиваются к советам социальной службы - то их будут лишать родительских прав".

В епархии опубликовали ответ прихожан Свято-Успенского храма.

"Не существует другого пути научить детей вере Христовой, чем собственным родительским примером. Если нас заставляют выбрать веру или работу, то мы готовы написать заявления об увольнении. Мы ходили с детьми в храм, ходим и будем ходить. Когда мы на службе в храме, что дети сами должны делать дома? Когда мы молитвенно целыми днями и ночами в храме, поочередно меняя друг друга, что детям самим делать дома?", - спрашивают верующие.

Прихожане Свято-Успенского храма. Фото: facebook.com/church.information.center

"Если глава района искренне обеспокоен безопасностью детей, то пусть лучше прекратит попытки захвата храма. Все знают - что захватить храм - это его личная инициатива, Китаря Юрия", - говорят в епархии.

Как сообщалось, 26 мая состоялась попытка захвата Свято-Успенского храма в селе Васлововцы. Прихожане записали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить беззаконие и обеспечить соблюдение прав верующих.