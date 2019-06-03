Василий Хмельницкий с испанцами построят 2 СЭС в Украине

Компания Василия Хмельницкого UDP Renewables заключила соглашение на 30,6 млн евро с испанской компанией Acciona о строительстве 2 cолнечных электростанций (СЭС) в Одесской области.

Об этом предприниматель заявил на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что станции смогут производить 55 ГВт энергии в год.

"Это плюс тепло, свет, электричество для 23 000 украинских семей, и минус 53 000 тонн выбросов диоксида углерода в год, - написал Хмельницкий. – Но чему я рад больше всего, это партнерству с мировым лидером Acciona. Такие глобальные игроки приходят в Украину не только с инвестициями, они и делятся опытом и стандартами организации бизнес процессов".

Как сообщалось ранее, первым проектом испанского энергетического гиганта на украинском рынке стала Дымерская СЭС в Киевской области с общей пиковой мощностью 57,6 МВт. Первая очередь этой СЭС была введена в эксплуатацию компанией UDP Renewables в 2018 году. "Именно в таких проектах с очень требовательным международным партнером и закаляется наша команда, учится работать по самым высоким стандартам качества, - заявил Сергей Евтушенко, управляющий партнер UDP Renewables, - Именно возможность учиться работе по мировому стандарту я считаю самой большой ценностью нашего партнерства с испанцами".

Acciona – испанский конгломерат, специализирующийся на крупных инфраструктурных проектах и ​​проектах в сфере возобновляемой энергетики. Компания имеет 30-летний опыт и представительства в более чем 40 странах. В 2018 году доход Acciona составил около 7,5 млрд евро.

UDP Renewables – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики. Диверсифицируя ресурсы и размещение своих объектов, UDP Renewables планирует уже к 2022 году стать одним из крупнейших производителей чистой энергии в Украине с общей мощностью электростанций более 300 МВт. UDP Renewables входит в состав инвестиционной группы UFuture, которая объединяет компании и социальные проекты украинского предпринимателя Василия Хмельницкого и сформировала портфель активов во многих сферах – от недвижимости, инфраструктуры и промышленности до инновационных парков, возобновляемой энергетики и фармацевтики.