"Интер" и "НТН" покажут Европейские игры-2019 - аналог олимпийских соревнований

Этим летом на "Интере" снова – большой спорт! InterMediaGroup получила права на трансляцию Европейских игр-2019 – международных комплексных спортивных соревнований среди спортсменов Европейского континента. Миллионы украинских болельщиков смогут быть сопричастными главному спортивному событию года и поддержать нашу сборную в борьбе за медали, сообщает пресс-служба "Интера".

"Новая история мирового спорта пишется на наших глазах, – говорит Анна Безлюдная, руководитель InterMediaGroup. – Европейские игры в этом году пройдут всего лишь во второй раз – мы становимся свидетелями рождения нового уникального мирового спортивного события. На наших глазах в прямом эфире будут устанавливаться новые рекорды. По духу, формату Европейские игры будут соответствовать уровню Олимпиады. Миллионы спортивных болельщиков получат еще один настоящий спортивный праздник. Трансляции таких соревнований дают миллионам зрителей чувство сопричастности, ощущение общей победы. В этом году в Европейских играх участвует 50 стран, в том числе и сборная Украины".

Европейские игры-2019. Фото: "Интер"

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Столица Беларуси примет более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Всего будет разыграно 199 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах. А в 8 видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Представлять Украину на Европейских играх-2019 поедут около 200 спортсменов. Они будут соревноваться за медали в 21 дисциплине: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, вольная и греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт (шоссе, трек), спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, дзюдо, каратэ, пляжный футбол, самбо, стрельба (из лука, пулевая, стендовая), прыжки на батуте, спортивная акробатика, настольный теннис. В первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная Украины завоевала 46 наград. Спортивные эксперты прогнозируют, что и в этот раз шансы на победу у украинской сборной велики: каждый день ожидается по 2-3 медали.

Соревнования II Европейских игр будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН. На период проведения мультиспортивного форума на каналах будет введено спецпрограммирование. "Поскольку событий много, мы будем их освещать сразу на двух телеканалах группы – "Интере" и НТН, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – Основной акцент будет сделан на трансляциях финалов. То есть 99% вещания Европейских игр в нашем эфире – это реальная борьба за медали.Всего у нас запланировано на данный момент 52 трансляции: 19 – на "Интере" и 33 – на НТН. Ежедневно на канале НТН будут выходить обзоры предыдущего дня. Кроме этого, безусловно, серьезное внимание Играм будет уделено в эфире "Утра с Интером". В Минск поедет съемочная группа программы. Эксклюзивные репортажи и интервью с украинскими и мировыми звездами спорта зрителю гарантированы!"

Не пропустите главное спортивное событие года! Смотрите соревнования Европейских игр-2019 с 21 июня на телеканалах "Интер" и НТН.