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03 июня 2019, понедельник, 16:05 57
Происшествия 2019-06-03T16:31:44+03:00
Українські Новини
В Киеве обвалилось здание колледжа

В Киеве обвалилось здание колледжа

Обвал произошел перед выходными. Фото: lb.ua
Обвал произошел перед выходными. Фото: lb.ua

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника. Об этом сообщает LB.ua.

В администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет. Обвал произошел перед выходными.

Колледж геологоразведочных технологий был создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.

Обвал произошел перед выходными. Фото: lb.uaОбвал произошел перед выходными. Фото: lb.ua

А также ранее было опубликовано видео, как в центре Одессы падают куски балконов.

Ранее во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.

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