В Киеве обвалилось здание колледжа

В Киеве произошел обвал в заброшенном крыле здания Колледжа геологоразведочных технологий на улице Тютюнника. Об этом сообщает LB.ua.\r\nВ администрации колледжа рассказали, что раньше там находилось общежитие, но сейчас там никто не живет. Обвал произошел перед выходными.\r\nКолледж геологоразведочных технологий был создан в 1930 году. Это единственное учебное заведение Украины, которое готовит младших специалистов геологоразведочных специальностей.\r\nОбвал произошел перед выходными. Фото: lb.ua\r\nА также ранее было опубликовано видео, как в центре Одессы падают куски балконов.\r\nРанее во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.