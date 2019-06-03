СНБО - это не мыльная опера, – Сенченко раскритиковал заседание совета

Андрей Сенченко, лидер правозащитного движения "Сила права", жестко раскритиковал первое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Свое мнение он изложил в авторской колонке.

Сенченко, которого еще недавно считали координатором военного кабинета Юлии Тимошенко, шокирован повесткой дня и форматом работы первого заседания под председательством президента Зеленского.

"Первый указ, первый закон, первое заседание СНБО - все это очень символичный вопрос для любого президента. Хотя на самом деле они важные, в первую очередь, для нас, граждан, и для всей страны, потому что демонстрируют приоритеты нового руководителя и его понимание приоритетов общества.

На первом заседании высшего органа, задача которого определять стратегию обороны и безопасности государства, речь шла не о вопросах войны и мира, не о пути возвращения Крыма и Донбасса, не о фиксировании триллионных убытков, нанесенных российской вооруженной агрессией украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству, а об энергетике. Тогда почему не о проблемах, от которых страдает шоу-бизнес?

Что касается формата, то было заявлено, что в дальнейшем в таком новом формате открытых дискуссий на заседании СНБО будут решаться все проблемы Украины, в том числе и по войне на Донбассе и освобождению заложников.

Как человек, который весной 2014 года провел успешные переговоры по обмену сорока наших военных и гражданских, захваченных оккупантами в Крыму, на одного российского ГРУшника Романа Филатова, могу утверждать, что, когда на этом вопросе начинается пиар, результативные переговоры заканчиваются.

Кроме того, заседание СНБО – это не мыльная опера. Они не могут проводиться в открытом режиме по крайней мере по двум причинам. Первая – в заседании принимают участие носители государственной тайны, которые при обсуждении используют секретную информацию и принимают решения, касающиеся обороны и безопасности государства. Вторая, заседание СНБО – это формат максимально откровенного ответственного разговора, а не позирования на публику перед телекамерами", - считает Сенченко.

Сегодня, 3 июня, также стало известно, что "Сила права" Сенченко и "Спільна справа" Данилюка вместе идут на выборы

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от Всеукраинского объединения "Батьківщина", но политик заявил о выходе из партии. Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права", работает над международным признанием Российской Федерации как агрессора. Комендант Октябрьского дворца во время Революции достоинства, в 2014 году был временно исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины, считается организатором "водной блокады" Крыма.