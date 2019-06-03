"Укрлендфарминг" выделил 60 тыс. гривен в поддержку занятий спортом взрослыми и детьми в Полтавской и Сумской областях

"Укрлендфарминг" выделил 60 тыс. гривен в поддержку занятий спортом взрослыми и детьми в Полтавской и Сумской

Поддержка внешкольных учебных заведений и организация досуга взрослых и детей на селе занимает видное место среди проектов сотрудничества агрохолдинга "Укрлендфарминг" с сельскими общинами на территории его деятельности. Руководителем и основателем холдинга является Олег Бахматюк.

Об этом говорится в сообщении компании.

Достаточно популярным видом спорта для жителей сел является волейбол. Предприятия "Укрлендфарминга" постоянно поддерживают как проведение местных турниров среди взрослых команд, так и юношеские волейбольные команде в целом.

В частности, "Укрлендфарминг" обеспечил призовой фонд в 10 тыс. гривен для волейбольных турниров в Гадячском районе Полтавской облаксти. 16 апреля профессиональную спортивную форму и мячи от представителей агрохолдинга получила девичья юношеская волейбольная команда Лохвицкой ДЮСШ. По два комплекта спортивной экипировки и спортивный костюм вручили каждой из 61 участницы команды. Проект стоимостью почти 31 тыс. гривен является одним из нескольких, запланированных компанией на поддержку этой известной в Украине ДЮСШ. После чемпионата Полтавской области в апреле волейбольная команда планирует принять участие во Всеукраинском чемпионате по волейболу, который состоится в июне 2019 года.

"Дети - наше будущее. В своей благотворительной деятельности "Укрлендфарминг" старается уделять максимальное внимание детям. Наша компания принимает активное участие в их всестороннем развитии и всячески способствует в достижении ими своих маленьких, но уже таких амбициозных и взрослых целей в жизни», - поделился директор предприятия Группы "Райз-Схид» Юрий Щербак во время торжественного вручения на тренировочной площадке комплектов одежды и реквизита юным спортсменкам.

Директор Лохвицкой детско-юношеской спортивной школы Ольга Яблунивская отметила: "Понимание важности детского спорта присуще не каждой бизнес-структуре. ООО "Райз-Схид", которое входит в состав "Укрлендфарминга", является одним из немногих приятных исключений. Получать призовые места на соревнованиях, заниматься тренировочным процессом и знать, что для обеспечения деятельности команды будет поддержка от неравнодушных к теме всестороннего развития детей, к занятиям спортом подрастающего поколения, является жизненно необходимым для каждой ДЮСШ".

Спонсорская помощь "Укрлендфарминга" детском футбольному клубу "Динамо Белополье" в сумме 15,7 тыс. грн помогла команде юных спортсменов принять участие в международном детском футбольном турнире Odessa Cup в городе Южный Одесской области.

"Укрлендфарминг" является вертикально интегрированным холдингом, который работает на территории 22 областей Украины. Компания вкладывает десятки миллионов гривен в проекты, связанные с улучшением уровня жизни жителей тех населенных пунктов, в которых расположены предприятия агрохолдинга.