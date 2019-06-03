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03 июня 2019, понедельник, 13:15 792
Политика 2019-06-03T13:15:44+03:00
Українські Новини
В аэропорту Ярославского открылось регулярное сообщение с итальянским Римини и Одессой

В аэропорту Ярославского открылось регулярное сообщение с итальянским Римини и Одессой

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития сети внутренних и международных регулярных авиасообщений отправил первые регулярные рейсы на линии Харьков-Одесса и Харьков-Римини (Италия). Инаугурационные вылеты на двух новых маршрутах состоялись 2 июня.

Данные маршруты открыты в рамках расширения сотрудничества с лоукост авиаперевозчиком SkyUpAirlines, который постоянно базирует в аэропорте Ярославского одно из своих воздушных судов— современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

"Авиакомпания SkyUpAirlines запустила прямые рейсы из харьковского аэропорта в Римини (Италия), а с 25 мая началось выполнение регулярных рейсов по маршруту Харьков-Барселона (Испания), а с 30 мая — Харьков-Ларнака (Кипр)", — рассказала компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского, о произошедшем за последнее время расширении маршрутной сети SkyUpAirlines из Харькова.

Таким образом, жители города и региона получили регулярное удобное прямое сообщение с тремя крупными туристическими центрами Европы. На внутренних рейсах с 2 июня харьковский аэропорт добавил новый маршрут Харьков-Одесса, который также обслуживает лоукост авиаперевозчик SkyUpAirlines.

"Развитие внутренних перелётов для аэропорта "Харьков" — одно из приоритетных направлений. Традиционно высоким спросом пользуются рейсы в Киев. SkyUpAirlines рассчитывает и на популярность одесского направления, особенно в летние месяцы, а также планирует новые маршруты между городами Украины", — рассказали в пресс-службе харьковского аэропорта Ярославского, и уточнили, что первый самолёт отправился в Одессу с полной загрузкой, а время в пути составило один час. Вылеты по одесскому направлению будут осуществляться каждый четверг и воскресенье, стоимость билетов составит от 491 гривны.

В ближайшие дни аэропорт Ярославского в партнерстве со SkyUpAirlines соединит Харьков регулярным сообщением с рядом других крупных туристических центров: с 4 июня — с Кутаиси (Грузия), с 6 июня — с Ларнакой (Кипр), с 11 июня — с Парижем (Франция).Также в летний период SkyUpAirlines будет выполнять чартерные рейсы из Харькова на популярных туристических направлениях — Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталия (Турция).

Билеты на всех новых маршрутах уже доступны на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году Международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по пассажиропотоку Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — WizzAir, TurkishAirlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUpAirlines, ButaAirwaysи многие другие.
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