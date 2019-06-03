подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 12:16 463
Политика 2019-06-03T12:18:51+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" и крупный бизнес приблизились к подписанию меморандума, - СМИ

"Укрзалізниця" и крупный бизнес приблизились к подписанию меморандума, - СМИ

В Государственной регуляторной службе были презентованы предложения "Укрзалізниці" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, разработка которой является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между УЗ и крупным бизнесом, пишет Обозреватель.

По словам председателя Федерации металлургов Сергея Беленького, данный шаг является позитивным сигналом со стороны монополиста.

"Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзалізниці", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

По словам Беленького, впереди непростой процесс доработки данной инициативы.

"Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это достаточно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил Беленький.

По его словам, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

"Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями со стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы наработать подробную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.
Архив
Новости
Джамала, Чарли Чаплин и "Зоопарк": в Украине стартовал "Чилдрен Кинофест" 12:37
Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой 12:28
На выборах в Раду "Слуга народа" проходит с огромным отрывом, на втором месте - платформа Бойко 12:25
"Укрзалізниця" и крупный бизнес приблизились к подписанию меморандума, - СМИ 12:16
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
на футбольное поле выбежала полуобнаженная болельщица. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов 23:51
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
больше новостей
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
От 12 до 120 тыс. гривен: у кого из министров самая большая зарплата 14:55
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok