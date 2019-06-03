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03 июня 2019, понедельник, 10:56 492
Политика 2019-06-03T12:15:02+03:00
Українські Новини
Ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь", - Третьяков

Ветераны снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь", - Третьяков

Ветераны войны на Востоке снялись в цикле социальных роликов "Ты сможешь!". Первое видео было опубликовано 1 июня в социальных сетях. Проект реализован по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова". Об этом сообщают "Факты".

"Герои проекта – украинские ветераны. Когда ко мне, как к председателю Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, обратились с предложением присоединиться к реализации этого проекта, конечно, сразу согласился. Ведь более 4 лет занимаюсь проблемами социальной защиты ветеранов, именно для этого добивался создания Министерство по делам ветеранов", - отметил народный депутат Александр Третьяков.

Героем первого ролика стал ветеран войны, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко. На видео потерявший на войне руку и ногу боец рассказывает о том, как быллучшим игроком в своїй футбольной команде и мечтал о большом спорте пока не началась война с Россией на Донбассе.После длительной реабилитации Вадим Мазниченко начал вести активный образжизни, занялся спортом, различными социальными проектами, принял участие в таких проектах как "Победители", "Игры непокоренных" (InvictusGames), "Сила нации". Сейчас пытается вести собственный бизнес. "Благотворительная организация "Фонд Александра Третьякова", директором которой является Виктория Муха, поддержала этот проект, потому что очень важно еще раз напомнить – наши ветераны являються примером мужества, достоинства и силы духа для молодых поколений. Они вдохновляют бать сильными", - подчеркнул Третьяков.
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