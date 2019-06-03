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03 червня 2019, понеділок, 10:56 389
Політика 2019-06-03T12:15:02+03:00
Українські Новини
Ветерани знялися в циклі соціальних роликів "Ти зможеш", - Третьяков

Ветерани знялися в циклі соціальних роликів "Ти зможеш", - Третьяков

Ветерани війни на Сході знялися в циклі соціальних роликів "Ти зможеш!". Перше відео було опубліковано 1 червня в соціальних мережах. Проект реалізовано з ініціативи Міністерства у справах ветеранів та за підтримки благодійної організації "Фонд Олександра Третьякова". Про це повідомляють "Факты".

"Герої проекту – українські ветерани. Коли до мене, як до голови Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, які звернулися з пропозицією долучитися до реалізації цього проекту, звичайно, відразу погодився. Адже більше 4 років займаюся проблемами соціального захисту ветеранів, саме для цього домагався створення Міністерства у справах ветеранів", - зазначив народний депутат Олександр Третьяков.

Героєм першого ролика став ветеран війни, колишній десантник 79-ї аеромобільної бригади Володимир Мазниченко. На відео боєць, який втратив на війні руку і ногу, розповідає про те, як був найкращим гравцем у своїй футбольній команді і мріяв про великий спорт поки не почалася війна з Росією на Донбасі. Після тривалої реабілітації Вадим Мазниченко почав вести активний спосіб життя, зайнявся спортом, різними соціальними проектами, прийняв участь у таких проектах як "Переможці", "Ігри нескорених" (InvictusGames), "Сила нації". Зараз намагається вести власний бізнес.

"Благодійна організація "Фонд Олександра Третьякова", директором якої є Вікторія Муха, підтримала цей проект, тому що дуже важливо ще раз нагадати – наші ветерани є взірцем мужності, гідності і сили духу для молодих поколінь. Вони надихають бути сильними", - підкреслив Третьяков.
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