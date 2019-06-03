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03 июня 2019, понедельник, 00:05 335
СМИ 2019-06-03T00:43:27+03:00
Українські Новини
Ушел из жизни тележурналист и исследователь истории украинского телевидения Иван Мащенко

Ушел из жизни тележурналист и исследователь истории украинского телевидения Иван Мащенко

Ушел из жизни тележурналист и исследователь истории украинского телевидения Иван Гаврилович  Мащенко.

Иван Мащенко закончил отделение телевидения в Симферопольском университете. Долгое время возглавлял Запорожское областное  телевидение. Затем работал в Киеве - в Госкомитете по радиовещанию и телевидению, Дирекции программ УТ.

Иван Мащенко написал несколько книг по истории становления украинского телевидения и его путях развития: "Телевидение прямого эфира", "Глобальное телевидение", "Украинское телевидение: штрихи к портрету".

Работники украинского радио и телевидения отмечают свой профессиональный праздник 16 ноября том числе благодаря исследовательской работе Ивана Мащенко. Он нашел и описал в своей книге как в Харькове 16 ноября 1924 года вышла в эфир первая программа Украинского радио. Эта дата легла в основу Указа президента Кучма в 1994 году об учреждении профессионального праздника «День работников радио, телевидения и связи». До этого украинские телевизионщики и «радисты» праздновали свой профессиональный праздник по советскому календарю - 7 мая в честь изобретения радио Александром Поповым.

Редакция «Українських новин» выражает соболезнования сыну Олегу и внуку Дмитрию, семье и близким Ивана Гавриловича. 

 

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