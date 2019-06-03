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03 червня 2019, понеділок, 00:05 10
ЗМІ 2019-06-03T01:30:01+03:00
Українські Новини
Пішов з життя тележурналіст і дослідник історії українського телебачення Іван Мащенко

Пішов з життя тележурналіст і дослідник історії українського телебачення Іван Мащенко

Пішов з життя тележурналіст і дослідник історії українського телебачення Мащенко Іван Гаврилович.

Іван Мащенко закінчив відділення телебачення у Сімферопольському університеті. Довгий час очолював Запорізьке обласне телебачення. Потім працював у Києві - у Держкомітеті з питань радіомовлення і телебачення, Дирекції програм УТ.

Іван Мащенко написав кілька книг з історії становлення українського телебачення та шляхів його розвитку: «Телебачення прямого ефіру», "Глобальне телебачення", "Українське телебачення: штрихи до портрета».

Працівники українського радіо і телебачення відзначають своє професійне свято 16 листопада у тому числі завдяки дослідницькій роботі Івана Мащенка. Він знайшов і описав у своїй книзі як у Харкові 16 листопада 1924 року вийшла в ефір перша програма Українського радіо. Ця дата лягла в основу Указу президента Кучми в 1994 році про заснування професійного свята «День працівників радіо, телебачення та зв'язку». До цього українські телевізійники та «радисти» відзначали своє професійне свято за радянським календарем - 7 травня в честь винаходу радіо Олександром Поповим.

Редакція «Українських новин» висловлює співчуття синові Олегу і онукові Дмитру, сім'ї і близьким Івана Гавриловича.

 
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