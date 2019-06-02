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02 июня 2019, воскресенье, 19:01 166
Спорт 2019-06-02T19:32:05+03:00
Українські Новини
Ярмоленко не сможет помочь футбольной сборной Украины в ближайших матчах, - Костюченко

Ярмоленко не сможет помочь футбольной сборной Украины в ближайших матчах, - Костюченко

"К сожалению, один из лидеров нашей Национальной футбольной сборной Андрей Ярмоленко не сможет помочь украинской главной команде в ближайших матчах в отборе к Евро-2020. По крайней мере такую информацию руководство УАФ получило из штаба сборной команлы.» Об этом Українським Новинам сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

По словам Костюченко, главный тренер Национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что Андрей Ярмоленко остается и далее в лагере сборной команды, чтобы помочь игрокам.
"Его присутствие очень важно. У него огромный опыт. Ярмоленко хорошо влияет на команду психологически. Он не занимает ничье место", - отметил Андрей Шевченко.
Ка сообщали Українські Новини, сборная Украины по футболу сыграет на Арене Львов против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.

Больше новостей о: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Костюченко Вадим УАФ

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