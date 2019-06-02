Платформа Бойко обещает восстановить за свои деньги поваленный сегодня в Харькове памятник Жукову

Сегодня представители ультраправых националистических организаций совершили очередной акт вандализма — снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. Как и все предыдущие годы, это нападение на историю нашего народа произошло при полном попустительстве и безучастном наблюдении городских властей, которые предпочли боязливо спрятаться и не мешать бесчинству радикалов. Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционной платформы - За жизнь.

Прошедшие президентские выборы убедительно показали, что харьковчане, как и большинство украинских граждан, отдали свой голос за мир, демократическое развитие, уважение к правам человека и защиту нашего общего исторического наследия. Сегодняшняя "акция" националистов стала еще одним свидетельством беспомощности и центрального, и городского руководства.

"Мы обращаемся к новому руководству страны с требованием немедленно и в рамках закона отреагировать на харьковские события. Они должны быть тщательно расследованы, а виновные в совершении преступления против истории украинского народа понести суровое наказание. Ваша реакция на бесчинства радикальных молодчиков — это тест на демократичность и обновление власти", - говорится в сообщении.

Оппозиционная платформа - За жизнь готова за счет партийных средств восстановить памятник легендарному полководцу Г.К.Жукову. Просим рассматривать это заявление, как открытое обращение партии к городскому руководству Харькова.

"Оппозиционная платформа - За жизнь остановит бесчинства радикалов! В случае победы на выборах мы гарантируем право украинских граждан на свободу мысли и совести. Мы защитим нашу общую историю и пресечем деятельность современных вандалов", - отметили в сообщении.