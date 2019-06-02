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02 июня 2019, воскресенье, 19:35 417
Внешняя политика 2019-06-02T20:02:20+03:00
Українські Новини
В РФ объявили тендер на оценку "ущерба" Крыму от Украины

В РФ объявили тендер на оценку "ущерба" Крыму от Украины

Крым. Фото: world-countries.net
Крым. Фото: world-countries.net

В России на сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение "исследования" для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014, когда Крым был аннексирован Россией. Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Так, сообщается, что начальная стоимость исследования - более 150 тысяч долларов, заказчиком является Госдума РФ, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.

Отмечается, что заявки на тендер принимаются до 27 июня, исполнителя собираются выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Как сообщали Українські Новини, Россия хочет утилизировать военную технику Украины в Крыму.

Тем временем, Россию обязали выплатить "Укрнефти" $44,5 млн компенсации за захваченные в Крыму активы.

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