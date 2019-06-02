"Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт, – Билецкий

Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия накануне досрочных парламентских выборов.

Об этом политик заявил сегодня, 2 июня, на страницах интернет-издания "Украинская правда".

По словам Андрея Билецкого, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.

"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Поэтому "Национальный Корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", – заявил Андрей Билецкий.

Политик также отметил, что на сегодня большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес – высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не набирает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами – реальные дела", – отметил лидер "Национального Корпуса".

Напомним, накануне "Национальный Корпус" заявил о своей готовности участвовать в досрочных парламентских выборах. По словам представителей политической силы, лидером которой является действующий народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов", целью участия в выборах является обновление украинской политической элиты и системы в целом ради создания государства национального единства и социальной справедливости.