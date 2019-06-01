В России рассекретили оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

Советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему впервые опубликованы 31 мая на сайте фонда Историческая память.

До этого дня у историков был доступ только в фотокопиям немецких оригиналов договора, который получил название пакта Молотова-Риббентропа.

Тексты документов уже публиковались в 1990-е годы со ссылкой на архив МИД, по их визуальные образы публикуются впервые.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - "по уполномочению Правительства СССР" - и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе говорится, что стороны договорились "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе" в случае, как там сказано, территориально-политического переустройства областей, входящих в состав стран Балтии и Польши. Установлены границы сфер этих интересов.

Напомним, что 4 года назад ​Путин оправдал раздел Польши.

Да и вообще, ранее говорилось, что Путин не видит ничего плохого в пакте Молотова-Риббентропа.