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  • В детско-юношеской футбольный лиге Украины примут участие по 12 сильнейших команд в разных возрастных группах, - Костюченко
01 июня 2019, суббота, 07:01 588 Пресс-релиз
Спорт 2019-06-01T07:01:01+03:00
Українські Новини
В детско-юношеской футбольный лиге Украины примут участие по 12 сильнейших команд в разных возрастных группах,

В детско-юношеской футбольный лиге Украины примут участие по 12 сильнейших команд в разных возрастных группах, - Костюченко

Photo by Pavlo Kublakov, UAF
Photo by Pavlo Kublakov, UAF

"При поддержке Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ, - ред) в нашей стране завершается подготовка к проведению соревнований в стартовом  первенства Элит-лиги Всеукраинской детско-юношеской футбольной лиги. Идея этого турнира, которая родилась почти два года назад, сегодня приобрела финальных очертаний и готова к реализации". Об этом Українським Новинам сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

По словам футбольного функционера, главной задачей создание Элит-лиги является повышение уровня отечественных соревнований среди детско-юношеских команд. Это, в свою очередь, позволит поднять уровень подготовки игроков, которые, в частности, вызываются в юношеские сборные Украины. Поэтому данная новация была полностью поддержана тренерами юношеских сборных Украины, руководством большинства футбольных школ и специалистов, которые там работают.

Как отметил Вадим Костюченко, уже разработаны регламент и требования к командам-участницам Элит-лиги. После обсуждения различных вариантов проведения соревнований футбольные специалисты остановились на приемлемом для большинства участников формате соревнований.

"12 сильнейших команд, которые отвечают критериям по аттестации, регламент которой также разработан и проходит стадию согласования, сформируют по территориальному принципу две шестерки и проведут в четырех возрастных категориях регулярный чемпионат в четыре круга. После этого четыре лучшие команды в каждой возрастной категории сыграют стыковые матчи по принципу: первое место группы "А" - четвертое место группы "Б", второе место группы "А" - третье  место группы "Б" , третье место группы "А" - второе место группы "Б", четвертое место группы "А" - первое место группы "Б". Стыковые матчи будут сыграны по принципу "дома - на выезде", - пояснил структуру календаря грядущего турнира Костюченко.

Он так же сообщил, что победители стыковых матчей соберутся на финальный турнир, который будет состоять из двух полуфиналов, матча за третье место и решающего матча. В УАФ планируют, что все эти поединки будут проводиться на стадионах, имеющих право принимать международные матчи. По убеждению экспертов самой популярной в мире игры, это повысит статус первенства, позволит привлечь к юношеским соревнованиям дополнительное внимание.

"Хотел бы обратить внимание, что создание Элит-лиги ДЮФЛ не изменит существующую структур соревнований в высшей и первой лигах ДЮФЛУ. Радует, что в последние годы количество желающих принять участие в соревнованиях ДЮФЛУ неизменно растет", - резюмировал первый вице-президент УАФ.

Отдельно Вадим Костюченко отметил, что развитие и популяризация детско-юношеского футбола в нашей стране были и остаются главными приоритетами в работе теперь уже, после переименования ФФУ, Украинской ассоциации футбола. А результатами работы команды единомышленников в руководстве УАФ было убедительно доказано, что именно детско-юношеский футбол - это приоритет в деятельности  Национальной ассоциации. Прежде всего, футбольные функционеры стремятся развивать инфраструктуру для детей, открывая площадки и стадионы во всех без исключения регионах Украины.

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