Воспитанники Киевской МАН получили 13 наград на международных конкурсах в 2018/19 учебном году

Воспитанники Киевской Малой академии наук получили 13 наград на международных олимпиадах и конкурсах в 2018/19 учебном году.

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Итоги года для заведения подвела его директор Ирина Полищук на традиционной итоговой сессии "Галактика Киевской МАН" 30 мая.

Так, 13 наград были получены на 39-м пекинском конкурсе юношеской научно-технической деятельности BYSCC 2018, на Международной ученической олимпиаде по экологии в Кении, на Международном конкурсе молодых ученых ICYS 2019 в Малайзии, на Международном конкурсе компьютерных проектов Infomatrix 2019 в Румынии и на Всемирном конкурсе научных и инженерных дострижений Intel ISEF в США.

Также в прошедшем учебном году 12 воспитанников Киевской МАН стали лауреатами президент ской стипендии.

42 воспитанника Киевской МАН стали победителями III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины 2019 года, из них: 9 - получили золотые медали, 19 - серебряные, 14 - бронзовые.

Также в текущем году Киевская МАН впервые в Украине провела контрольне работы в формате внешнего независимого в виде компьютерного тестирования в сотрудничестве КГГА и 55 школами Киева.

Все награжденные воспитанники получили ценные подарки от Киевского горсовета и госадминистрации, а также от партнеров Киевской МАН: Научной библиотеки имени В. Максимовича Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, издательского центра "Академия", компании "Клиар Энерджи", Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, фармацевтической кампании "Эрбис", Общественного союза "Освитория", компании "Агромат", Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, компании "ИДС Аквасервис".

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.