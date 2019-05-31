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31 мая 2019, пятница, 17:09 34 Документ
Судебная власть 2019-05-31T17:09:40+03:00
Українські Новини
ГБР начала расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия

ГБР начала расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование факта захвата бывшим Президентом Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных ему членов Высшего совета правосудия.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил 2 членов высшего органа системы правосудия", - написал Портнов.

Юрист уточнил, что Порошенко инкриминируется ст. 109 Уголовного кодекса Украины, которая не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Интересен тот факт, что существующую редакцию ст. 109, сам же Порошенко когда-то и внес в Уголовный кодекс. 

Также Портнов подчеркнул, что "уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор".

Напомним, 24 мая ГБР зарегистрировало заявление Портнова об отмывании средств бывшим Президентом Украины Петром Порошенко.

А ранее, 23 мая, Портнов обратился в ГБР с заявлением об отмывании Порошенко через оффшоры госсредств, выделенных на нужды армии. Также Портнов аргументировал необходимость обращения ГБР в суд с просьбой арестовать все имущество Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко, а именно по подозрению в государственной измене и попытке захвата госвласти.

19 мая вернувшийся в Украину Портнов заявил, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности Петра Порошенко, заместителя главы его Администрации Алексея Филатова, депутатов Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.

Больше новостей о: Андрей Портнов Государственное бюро расследований Высший совет правосудия ГБР Петр Порошенко

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