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31 мая 2019, пятница, 15:22 960
Происшествия 2019-05-31T15:58:26+03:00
Українські Новини
В Киеве на Южном мосту сбили лося

В Киеве на Южном мосту сбили лося

На столичном Южном мосту автомобиль сбил лося. Инцидент произошел утром 31 мая. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный". 

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении.

На опубликованном ресурсом видео видно, что на мосту стоит микроавтобус с прицепом, а перед машиной лежит сбитое животное. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщали Українські Новини, за убийство краснокнижного лося отныне будут штрафовать на 130 тыс. грн.

Ранее лось устроил ДТП под Киевом.

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