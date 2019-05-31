В Киеве на Южном мосту сбили лося

На столичном Южном мосту автомобиль сбил лося. Инцидент произошел утром 31 мая. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении.

На опубликованном ресурсом видео видно, что на мосту стоит микроавтобус с прицепом, а перед машиной лежит сбитое животное. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщали Українські Новини, за убийство краснокнижного лося отныне будут штрафовать на 130 тыс. грн.

Ранее лось устроил ДТП под Киевом.