В Киеве на Южном мосту сбили лося

На столичном Южном мосту автомобиль сбил лося. Инцидент произошел утром 31 мая. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный". \r\n"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении.\r\nНа опубликованном ресурсом видео видно, что на мосту стоит микроавтобус с прицепом, а перед машиной лежит сбитое животное. Подробности инцидента выясняются.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за убийство краснокнижного лося отныне будут штрафовать на 130 тыс. грн.\r\nРанее лось устроил ДТП под Киевом.