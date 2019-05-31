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31 мая 2019, пятница, 14:43 87
Экономика 2019-05-31T14:43:15+03:00
Українські Новини
У Кернеса елки для Харькова закупили по четверти миллиона гривен за штуку

У Кернеса елки для Харькова закупили по четверти миллиона гривен за штуку

Специализированное коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" Харьковского горсовета, председателем которой является Геннадий Кернес, заказало у ООО "Голландские розы" деревьев на 14,8 млн грн. Одними из самых дорогих деревьев являются пять елей "Глаука" высотой 8-9 м с пятью формированиями корневой системы по 248 тысяч гривен, передают "Наші гроші".

При этом на рынке ели высотой 8-9 м можно найти по 28 тысяч гривен.

Также "Харьковзеленстрой" заказал 11 грабов "Фастигиата" формы цилиндра высотой 8 м и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тысяч гривен. На рынке можно найти немецкие грабы по 76 тысяч гривен.

Всего было заказано около 1,5 тысячи деревьев, которые поставят в этом году. Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,4 миллиона гривен.

Гарантийный срок составляет один год. Однако поставщик не несет обязанности перед заказчиком по результатам ненадлежащих условий ухода, таких как высадка деревьев с нарушением норм, не обеспечение полива при засушливой погоде или не внесение удобрений.

Напомним, Харьков закупил б/у троллейбусы в три-четыре раза дороже других городов.

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