"Нацкорпус" объявил войну преступному клану в "Укрхимтрансаммиаке"

Представители политической партии "Национальный корпус" вплотную занялись преступными кланами в государственном предприятии (ГП) "Укрхимтрансаммиак", которые причастны к многочисленным преступным схемам незаконного обогащения. Заведено уголовное дело, в котором, по предварительным данным, главными фигурантами являются представители Администрации Президента Украины. Националисты утверждают, что к незаконным сделкам непосредственно причастны: Владимир Бобко, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Об этом говорится на странице "Нацкорпуса" в социальной сети Facebook.

Выборы 21 апреля стали основой для смены прошлых властей. На повестке дня остро стоит вопрос новых назначений и политических решений от Владимира Зеленского. "Нацкорпус" выражает крайнее сомнение относительно полного свержения "порошенковского режима". По словам националистов, политики эпохи Порошенко остаются на своих "прибыльных" местах, и помимо прочего, есть серьезные опасения предполагать, что на смену бывшего режима вернется куда более опасный - режим Януковича.

Речь идет о борьбе за руководство на ГП "Укртрансхимаммиак", которая происходит между двумя "конкурирующими фирмами". Со стороны Петра Порошенко за руководство борется Александр Грановский, со стороны Виктора Януковича — Владимир Бобко. Отметим, что Бобко со своим директором Игорем Трегубенко возглавляли ГП "Укрхимтрансаммиак", однако в политической борьбе проиграли места Грановскому и его команде. Стоит заметить, что в данный момент идут суды по восстановлению Игоря Трегубенка в должности директора.

По словам активистов "Нацкорпуса", в свое время поставив Игоря Трегубенко на должность директора, Владимир Бобко активно, но незаконно пользовался благами одного из самых ресурсных в стране предприятий - "Укрхимтрансаммиак". По словам националистов, своими незаконными действиями по вымыванию денег из предприятия вышеупомянутые личности довели его до убытков на десятки миллионов долларов.

Отметим, что в 2017 году по этому делу было начато уголовное производство №42017000000002424 по ст. 219 (доведение до банкротства) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В том деле также фигурировала ООО "Украинская морская транспортная компания", которая предоставляла фиктивные услуги на сумму 10 млн гривен. Учредителем компании числился советник Игоря Трегубенко некий Рулава Одд (до смены фамилии - Шевчук Денис Владимирович), который является братом бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Отметим, что Рулава Одд (Денис Шевчук) возглавлял пророссийское политическое движение "Русь". Представители данного движения были замешаны в крупном многомиллионном скандале. Тогда на территории захваченной сепаратистами Горловки им удалось незаконно выкачать аммиак на сумму около 3 млн долларов из украинского аммиакопровода. "Нацкорпус" утверждает, что к данному скандалу прямое отношение имеет партнер Владимира Бобко - Дмитрий Бабченко, который в дальнейшем возглавил Николаевский филиал ГП "Укрхимтрансаммиак".

Поднявшийся резонанс сыграл на руку Администрации Президента, в том числе Александру Грановскому. По уверениям националистов, в результате смены власти, государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак" стал владеть "новый клан", но по старым преступным схемам.

В данный момент команда Порошенко делает официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций тысячами тонн, не платя пошлины государству. Кроме этого, результатом данных действий стали систематические претензии Украине от предприятия-поставщика — "Тольяттиазот". Недостачи на суммы в миллионы долларов оплачиваются украинским предприятием, то есть по факту - Украина платит недостачу от украденных на аммиаке денег.

Отдельным пунктом "Нацкорпус" уделяет внимание вопросам безопасности. Согласно проверкам, при вышеуказанных руководствах Грановского, и Бобко-Трегубенко были просрочены сроки регламентных осмотров и ремонтов по аммиакопроводу, что способно привести ко всеукраинской техногенной катастрофе и массовой гибели людей.

Напомним, что на этой неделе партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины" посетили все офисы и раздаточные станции ГП "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днепре. Цель посещений заключалась в сборе максимального количества информации касательно незаконного обогащения сотрудников Администрации Президента через контрабанду российского аммиака. Деятельность "Нацкорпуса" не осталась незамеченной, во время рейдов практически полностью остановилась незаконная деятельность по контрабанде, а отгрузки происходят в малом количестве. Также, во время рейдов от одного из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" поступали угрозы в адрес активистов.

Некоторые представители команды Петра Порошенко, придя к власти, по уверениям "Нацкорпуса", приняли "коррупционную эстафету" бывшего "руководства" страны. Согласно показаниям националистов, команда Порошенко делает официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций десятки тысяч тонн, не платя пошлины государству.

Националисты утверждают, что не дадут виновникам свести дело к нулю. Активисты твердо убеждены, что в дальнейшем смогут еще тщательнее следить и бороться с данной проблемой. В частности, "Нацкорпус" требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые закрывали глаза на обворовывание Украины и не пытались противодействовать подверженную опасности граждан страны.