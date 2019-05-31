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31 мая 2019, пятница, 13:25 468 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-05-31T14:15:24+03:00
Українські Новини
Абоненты "Киевстара" помогли пациентам Одесской областной детской больницы

Абоненты "Киевстара" помогли пациентам Одесской областной детской больницы

В рамках инициативы "Детская надежда" Киевстар совместно с Международным Благотворительным Фондом "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) помогли Одесской областной детской больнице закупить медицинское оборудование в клинико-диагностическую лабораторию.

На средства, которые абоненты Киевстар перечислили с помощью SMS-сообщений, были закуплены полуавтоматический биохимический анализатор и термостат. Теперь более 500 маленьких пациентов больницы, больных раком, смогут получить более точные биохимические обследования и получить необходимое лечение.

"Мы искренне благодарим каждого абонента за вклад. Благодаря вашему участию Одесская больница получила полуавтоматический биохимический анализатор и термостат. Я уверена, что благодаря "Детской надежде" помощь получат украинские медицинские учреждения с наиболее значительными потребностями в оборудовании и материалах", – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

"Совместный проект с компанией "Киевстар» позволяет абонентам мобильного оператора по всей стране легко и быстро сделать доброе дело, не выпуская телефона из рук. Цель нашего национального проекта "Детская надежда" - обеспечить жизненно необходимым оборудованием больницы, которые лечат детей с онкологическими заболеваниями, ведь вместе мы можем помочь им и стать для них детской надеждой", - говорит Ирина Гуцал, директор Международная Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности".

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы "VEON" по этичности ведения бизнеса. Поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата.

Напомним, в начале мая Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики.

Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Справка про Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Согласно исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар сегодня скорость мобильной передачи данных является самой высокой в Украине. Услугами Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обороте на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка про Украинскую Биржу Благотворительности (ubb.org.ua):

Украинская Биржа Благотворительности (ubb.org.ua) – первая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на разнообразные благотворительные и социальные проекты, которая позволяет благотворителям и получающим помощь контролировать их целевое использование. Главная цель - сделать прозрачную, публичную и подотчетную благотворительность неотъемлемой частью жизни каждого украинца, способствовать развитию культуры массовой благотворительности в Украине, чтобы у каждой социальной проблемы было решение.

За 7 лет работы на платформе ubb.org.ua привлечено более 170 млн грн, поддержано более 3,3 тыс. благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали более 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно, позволяя сотням тысяч людей объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.

Украинская Биржа Благотворительности предоставила возможность одними из первых присоединиться к инновационному инструменту SMS-благотворительности своим партнерским организациям БФ "Свічадо", ОО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".
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