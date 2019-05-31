Абоненти "Київстару" допомогли пацієнтам Одеської обласної дитячої лікарні

В рамках ініціативи "Дитяча Надія" Київстар разом із Міжнародним Благодійним Фондом "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) допомогли Одеській обласній дитячій лікарні закупити медичне обладнання у клініко-діагностичну лабораторію.

На кошти, які абоненти Київстар перераховували за допомогою SMS-повідомлень, були закуплені напівавтоматичний біохімічний аналізатор та термостат.Тепер більше 500 маленьких пацієнтів лікарні, хворих на рак, зможуть отримати більш точні біохімічні обстеження та отримати необхідне лікування.

"Ми щиро дякуємо кожному абоненту за внесок. Завдяки вашій участі Одеська лікарня отримала напівавтоматичний біохімічний аналізатор та термостат. Я впевнена, що завдяки "Дитячій надії" допомогу отримають українські медичні заклади з найбільш значними потребами в обладнані та матеріалах», –говорить ГаннаЗахараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Нагадаємо, кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар має можливість пожертвувати кошти на допомогу дітям. Пожертва може бути разовою, від 1 грн до 3000 грн, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 грн. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн.

"Спільний проект з компанією Київстар дозволяє абонентам мобільного оператора по всій країні легко та швидко зробити добру справу, не випускаючи телефону з рук. Мета нашого національного проекту "Дитяча Надія" - забезпечити життєво необхідним обладнанням лікарні, які лікують дітей з онкозахворюваннями, адже разом ми можемо допомогти їм та стати для них дитячою надією", - говорить Ірина Гуцал, директорка Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності".

Кошти, які абоненти жертвують за допомогою SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв Київстар перераховує МБФ УББ на реалізацію проекту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

Благодійні організації, з якими співпрацює Київстар, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи "VEON" щодо етичності ведення бізнесу.Тому наші абоненти можуть бути впевнені, що кошти дійдуть до адресата.

Нагадаємо, на початку травня Київстар разом із МБФ УББ допомогли Національному Інституту Раку закупити медичне обладнання у відділення променевої діагностики.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою в Україні. Послугами Київстар користується 26,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про Українську Біржу Благодійності (ubb.org.ua):

Українська Біржа Благодійності (ubb.org.ua) – перша в Україні фандрайзингова платформа онлайн-благодійності, ефективний та сучасний інструмент для залучення коштів на різноманітні благодійні та соціальні проекти, яка дозволяє благодійникам та набувачам допомоги контролювати їх цільове використання. Головна мета – зробити прозору, публічну та підзвітну благодійність невід'ємною частиною життя кожного українця, сприяти розвитку культури масової благодійності в Україні, аби у кожної соціальної проблеми було рішення.

За 7 років роботи на платформі ubb.org.ua залучено понад 170 млн грн, підтримано більше 3,3 тис. благодійних проектів та ініціатив, партнерами стали понад 120 неприбуткових організацій та більше 200 бізнес-компаній.

Українська Біржа Благодійності дає змогу допомагати швидко, ефективно та прозоро, дозволяючи сотням тисяч людей об’єднуватися задля досягнення великих результатів від невеликих внесків.

Українська Біржа Благодійності надала можливість одними із перших долучитися до інноваційного інструменту SMS-благодійності своїм партнерським організаціям: БФ "Свічадо", ГО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".