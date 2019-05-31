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31 мая 2019, пятница, 13:33 766
Политика 2019-05-31T14:45:02+03:00
Українські Новини
Перенос рынка не решит проблемы шахтеров - нужны системные реформы угольной отрасли, - Волынец

Перенос рынка не решит проблемы шахтеров - нужны системные реформы угольной отрасли, - Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец раскритиковал намерения правительства решить проблемы угольной отрасли за счет переноса рынка электроэнергии. По его мнению, власти сами хотят перенести рынок, но при этом говорят, что это поможет горнякам. Но угольной отрасли нужны системные шаги и реформы, а перенос рынка только усугубит ситуацию, заявил лидер профсоюза.

"С удивлением узнал, что на сегодняшнем заседании СНБО, который посвящен угольной отрасли, будут рассматривать и вопрос переноса рынка электроэнергии. Перенос рынка не решает проблемы угольной отрасли, а наоборот - усугубляет ее", - подчеркивает Волынец.

Лидер профсоюза отмечает, что вместо проведения серьезных реформ, власти постоянно отвлекают внимание другими вопросами.

"Мы каждый год выбиваем зарплаты у Министерства, стучим касками, шахтеры голодают, на предприятиях - трагедии. И нам все бросают какие-то подачки, то немного долгов погасят, то какие-то крохи выделят. А теперь вообще говорим о переносе рынка как варианте решения проблем.

Хватит размывать тему и отвлекать внимание горняков другими вопросами", - отмечает председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Михаил Волынец обратился к Президенту и СНБО сконцентрироваться на угольной отрасли, а не пытаться пропихнуть какие-то свои вопросы.

"Призываю Президента и СНБО сейчас сконцентрироваться на угольной отрасли. А в перспективе дать горнякам рынок и рыночные правила, дать возможность шахтам заключать прямые договора с энергопоставщиками, дать возможность работать по принципу меновых схем, дать возможность конкурировать. Не нужно прикрываться проблемами шахтеров и пропихивать какие-то свои решения, как тот же перенос рынка. Для спасения отрасли нужны системные решения и шаги, перенос рынка вообще не причем", - подчеркнул Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

Больше новостей о: Шахта Шахтеры Уголь Волынец Михаил Независимый профсоюз горняков Украины

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