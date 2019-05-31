Украинский производитель соков начал строительство третьего завода в Польше

Один из крупнейших в Украине производителей фруктовых соков и соковых концентратов группа компаний T.B.Fruit (Городок, Львовская область) намерена запустить третий завод по переработке фруктов и ягод мощностью 330 тыс. тонн в год в городе Бжостовец (Польша) в июле 2020 года.

Об этом сообщил директор по производству группы Олег Мочалюк, передают Українськi Новини.

"В Польше начато строительство завода компании T. B. Fruit, он будет третьим заводом в Польше и самым мощным в Европе", - сказал он.

По словам Мочалюка, завод сможет перерабатывать 3 тыс. тонн яблок в сутки.

Официально строительство было начато 30 мая.

Запланированный объем инвестиций в проект составляет более 40 млн евро.

Отмечается, что произведенная на данном заводе продукция будет ориентирована на экспорт в страны ЕС и США.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 группа компаний T.B.Fruit инвестировала 20-22 млн евро в первую линию по производству пектина на новом заводе.

В 2015 году группа компаний T.B.Fruit запустила завод по переработке фруктов и производству соковых концентратов в городе Единцы (Молдова).

T.B.Fruit объединяет предприятие "Яблочный дар" (входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol (оба - Польша), компании "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад" из 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины.

С 2011 года Т.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.

Тем временем в 2018 году крупный производитель яичной продукции "Овостар Юнион" открыл дочернюю компанию в Дубае (ОАЭ).

В январе-феврале 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 760 млн долларов.