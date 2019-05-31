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31 мая 2019, пятница, 11:51 683
Общество 2019-05-31T11:57:25+03:00
Українські Новини
Киевская Школа Экономики не будет переходить из-за нового закона с английского на украинский, и может уйти из

Киевская Школа Экономики не будет переходить из-за нового закона с английского на украинский, и может уйти из Украины, - Милованов

Почетный президент Киевской Школы Экономики Тимофей Милованов не согласен с тем, чтобы в руководимом им учебном заведении преподавание осуществлялось на государственном языке. О этом он сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Закон о языке требует, чтобы Киевская Школа Экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей. Частных лиц и украинских бизнесменов, которые дарят свои заработанные деньги для развития образования. Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире", - отметил Милованов.

В дискуссии, которая началась на странице Тимофея Милованова под его постом, немало авторов указывали на то, что учебные заведения должны выполнять принятый Закон. Впрочем сам почетный президент Киевской Школы Экономики с такой постановкой вопроса не согласился.

"Нет. Я не согласен. Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну. Если Украине не нужны современные экономисты, то право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской Школе Экономики в цирк мы не будем", - констатировал Милованов.

Участники дискуссии предложили руководителю КШЭ сначала выполнить положения Закона, а уже потом инициировать изменения к нему. Но это автора сообщения не удовлетворяет.

"Это чушь. Если мы будем преподавать на английском, то русский будет признан приемлемым к преподаванию? Откуда вы такое взяли? Не нужно принимать глупых законов. Если хотите запретить русский язык, то запрещайте. Но почему запрещать английский? И еще вам раскрою тайну - никому в мире и в Украине не нужны экономисты обучающиеся на украинском", - резюмировал Милованов.

Следует отметить, что во время президентской избирательной кампании почетный презилент Киевской Школы Экономики Тимофей Милованов на этой же странице в соцсети Facebook активно выступал на стороне кандидата Петра Порошенко. Именно экс-президент Украины был одним  инициаторов принятия Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был проголосован и принят Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года.

Больше новостей о: Тимофей Милованов закон о языке Киевская Школа Экономики

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