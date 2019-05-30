подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 17:19 539
Политика 2019-05-30T17:48:07+03:00
Українські Новини
Рыночные цены на уголь являются единственным условием выживание госшахт, – профсоюзы

Рыночные цены на уголь являются единственным условием выживание госшахт, – профсоюзы

Справедливая цена на уголь даст возможность угольным предприятиям существовать и нормально развиваться. Такое мнение  высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя трагедию на шахте во Львовской области.

"Проблема по львовским шахтам, что у них нет денег. Сейчас уголь реализовывается по стоимости 2800 грн за 1 тонну. При этом средняя себестоимость по государственным предприятиям Львовщине – 3500-4500 гривен. Как можно в таких условиях выживать?", - подчеркнул Волынец.

По мнению лидера профсоюза, только нормальные рыночные цены на уголь дадут предприятиям больше финансирования и помогут их модернизировать.

"С 1 июля в Украине запустится новый рынок электроэнергии. Это позволит сформировать справедливую цену на электроэнергию и на сырье, которое необходимо для производства электроэнергии. Если мы говорим про тепловую генерацию, то это справедливые цены на уголь. Шахтеры, наконец-то, смогут получить нормальные рыночные цены, модернизировать свои предприятия. Запуск нового рынка с 1 июля, и как следствие, повышение цены на уголь украинской добычи до рыночного уровня – это единственное условие выживание государственных шахт. Других альтернативных вариантов помочь шахтерам вообще нет", - подытожил Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО.
Архив
Новости
Госфискальная служба хочет потратить на сканеры 110 млн гривен 18:53
Отказ покупать уголь львовских шахт компанией "Центрэнерго" делает их убыточными, - Бондарь 18:49
В УПЦ заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в ПЦУ 18:37
Официальный курс гривны рухнул еще на 19 копеек перед выходными 18:15
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7 11:25 Видео
Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok