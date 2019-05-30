4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

4 июня 2019, 11:00 пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками".\r\n\r\nВ качестве спикеров приглашены:\r\n\r\nСергей Недзельский, начальник управления информационной безопасности Укргазбанка;\r\nАртем Кобец, старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине;\r\nЯков Шишков, руководитель отдела IT безопасности IBM;\r\nпредставители банков.\r\n\r\n В программе круглого стола:\r\n\r\nЗачем тестировать компанию на уязвимость информационной системы? Аналитика рисков и угроз киберпроникновения.\r\nКлючевые вызовы управления уязвимостями в банках. Тактика, методология, инструменты. Ведущие кейсы развития киберзащиты.\r\nПоследние тренды цифрового мошенничества в банках и методы борьбы - превентивные и детективные.\r\nМожет ли тестирование на проникновение (пенетрейшн тест) вызвать сбой в бизнес - процессах и виток конфиденциальной информации?\r\nСоставляющие надежной кибер-защиты компании.\r\n\r\nМодератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. \r\nАккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж