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Українські Новини
4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

4 июня 2019, 11:00 пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками".

В качестве спикеров приглашены:

  • Сергей Недзельский, начальник управления информационной безопасности Укргазбанка;
  • Артем Кобец, старший консультант отдела консультирования по управлению рисками KPMG в Украине;
  • Яков Шишков, руководитель отдела IT безопасности IBM;
  • представители банков.

В программе круглого стола:

  • Зачем тестировать компанию на уязвимость информационной системы? Аналитика рисков и угроз киберпроникновения.
  • Ключевые вызовы управления уязвимостями в банках. Тактика, методология, инструменты. Ведущие кейсы развития киберзащиты.
  • Последние тренды цифрового мошенничества в банках и методы борьбы - превентивные и детективные.
  • Может ли тестирование на проникновение (пенетрейшн тест) вызвать сбой в бизнес - процессах и виток конфиденциальной информации?
  • Составляющие надежной кибер-защиты компании.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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