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  • В 2018 "Фармак" увеличил выплату налогов на 25% до 658 млн гривен, став крупнейшим налогоплательщиком фармотрасли
30 мая 2019, четверг, 15:40 448
Экономика 2019-05-30T15:40:11+03:00
Українські Новини
В 2018 "Фармак" увеличил выплату налогов на 25% до 658 млн гривен, став крупнейшим налогоплательщиком фармотра

В 2018 "Фармак" увеличил выплату налогов на 25% до 658 млн гривен, став крупнейшим налогоплательщиком фармотрасли

В 2018 году по сравнению с 2017 годом крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) увеличила выплату налогов на 25% до 658 млн гривен, заняв первое место среди фармацевтических компаний по сумме уплаченных налогов за 2018 год по данным журнала «ТОП-100. Рейтинг крупнейших».

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"«Фармак» честно платит налоги, получает награды как добросовестные налогоплательщики. Уплата налогов - не подвиг, это рутинная повторяющаяся обыденность и обязанность каждой компании. Налоги являются основным источником бюджетных поступлений страны, а соответственно, и источником ее развития. Мы все хотим жить в богатой и процветающей стране, но тогда давайте вносить свой вклад в дело ее процветания - платить налоги, декларировать доходы, жить по правилам», — отметила директор по финансам «Фармака» Виктория Смародина.

В сообщении напоминается, что 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен, увеличив выручку на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" стала первой отечественной фармацевтической компанией, которая присоединилась к Сети Глобального Договора инициативы ООН.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".
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