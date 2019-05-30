Гройсман рассуждает о новом аэропорте Днипра, но денег на его строительство не дает, – СМИ

29 мая в Киеве начался форум "Государственник в действии", на котором присутствовал премьер-министр Украины (пока еще) Владимир Гройсман. Один из участников форума задал руководителю правительства вопрос относительно того, принято ли наконец решение о том, каким будет аэропорт в г. Днипро.

Об этом сообщило интернет-издание "Информатор".

"Нужно еще провести ряд дискуссий по поводу расположения аэропорта. Есть мнение, что он должен быть в Соленом (поселок между городами Днипро и Запорожье), и это будет очень дорого и долго. Я считаю, что лучший вариант - это реконструкция действующего аэропорта. Это можно будет сделать быстрее и дешевле. Мы готовы к дискуссии для того, чтобы разработать правильное решение", - ответил Владимир Гройсман.

Однако, проводятся ли сейчас какие-то работы в направлении реконструкции или строительства аэропорта, премьер-министр не уточнил. Также не были озвучены и сроки, в которые нормальное воздушное сообщение Днипра с Украиной и миром будет налажено.

Прошлый раз Владимир Гройсман высказался по поводу строительства аэропорта Днипра 9 апреля 2019 года, находясь в городе с рабочим визитом между турами президентских выборов. Он акцентировал тогда внимание на том, что необходимо учитывать мнение местных жителей – которое, впрочем, на то время было уже известно. Соответствующая петиция на имя Президента Украины набрала необходимое количество голосов.

Гройсман: При выборе места для нового аэропорта необходимо учитывать мнение местных жителей. Фото: dengi.informator.ua

Однако возглавляемым Гройсманом Кабинет Министров Украины не предпринял никаких действий для выделения необходимого государственного финансирования и даже четко не артикулировал позицию относительно места строительства нового аэропорта региона. 200 млн гривен на проектирования официально декларировались как предназначенные для аэропорта в Соленом, любимого детища министра инфраструктуры и идеолога создания украинского гиперлупа Владимира Омеляна. Поэтому эксперты связывают внезапный интерес Гройсмана к теме аэропорта в Днипре исключительно с его политическими амбициями.

"Правда, для того, чтобы выглядеть прилично в глазах общины Днипра и области, достаточно было руководствоваться соображениями здравого смысла. То есть выбрать экономически оптимальный вариант и реально выделить деньги. Без этого никакие спичи о важности аэропорта или мнения горожан электоральной ценности не имеют. Будем надеяться, что следующий премьер-министр, наконец, поймет вред популизма и даст "зеленый свет" строительным работам – в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве", - считает эксперт по авиационной логистике Андрей Мудриевский.

Напомним, что 8 февраля текущего года мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию "Лига.net" высказался об участии все еще действующего премьер-министра и профильного министра инфраструктуры в судьбе аэропорта Днипра: "Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян … Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта – в новый аэропорт или в городской. Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне, то я не смогу им противодействовать".

Вскоре после этого эксперты компании Airport Consulting Vienna представили городскому голове результаты независимой экспертизы вариантов строительства нового аэропорта. При прочих равных (длине "взлетки", погодных условиях) реконструкция действующего Международного аэропорта "Днепр" будет стоить в 2 раза дешевле, и может быть проведена в 2,5 раза быстрее, чем в случае площадок в чистом поле.

Как известно, для Днепропетровской области вопрос авиасообщения очень болезненный. Отсутствие современного, удобного аэропорта доставляет неудобства жителям региона, усложняет ведение бизнеса и ставит крест на развитии туризма.