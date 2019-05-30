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30 мая 2019, четверг, 12:56 19
Судебная власть 2019-05-30T12:56:19+03:00
Українські Новини
Он "демонизирован": экс-глава КС Шевчук рассказал о своем брате

Он "демонизирован": экс-глава КС Шевчук рассказал о своем брате

Рулав Одд. Фото: facebook
Рулав Одд. Фото: facebook

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук отрицает причастность своего брата Рулава Одда (ранее - Денис Шевчук) к команде новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Он (Рулав Одд) активно, как избиратель, поддержал его на выборах, но что касается членства в его команде, то у меня такой информации нет. Он просто занимал активную гражданскую позицию, других деталей я не знаю...Он бизнесмен, и ни к чьей команде не принадлежит", - ответил Шевчук на вопрос о том, почему его брат на своей странице в Facebook опубликовал эмблему о принадлежности к команде Зеленского.

Экс-глава КС считает, что СМИ и политики специально "демонизировали" его брата.

"Он - порядочный человек, а против него такая информационная волна поднялась, какие-то надуманные обвинения, не имеющие под собой никакого основания. Все это связано с тем, чтобы хоть каким-то образом негативно повлиять на мою репутацию", - заявил он.

При этом Шевчук признал, что его брат 4 -5 раз за прошедший год приезжал в Конституционный Суд.

Экс-глава суда утверждает, что брат приезжал исключительно по личным вопросам.

Также Шевчук сказал, что сам не планирует идти в политику.

"Я в целом не политик. То, что произошло со мной в суде, было очень брутальным, это очень опасный прецедент", - заявил Шевчук.

При этом он признал, что давно знаком и периодически общается с членами команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского - главой Администрации Президента Андреем Богданом и представителем Зеленского в Верховной Раде Русланом Стефанчуком.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи.

Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

Брат Шевчук Рулав Одд является владельцем ООО "Украинская морская транспортная компания".

Ранее интернет-издание "Наші гроші" со ссылкой на одно из судебных решений, заявило, что к делу о расхищении имущества ГП "Укрхимтрансаммиак" причастны как служебные лица этого государственного предприятия, так и ООО "Украинская морская транспортная компания".

 

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