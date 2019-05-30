Він "демонізований": екс-голова КС Шевчук розповів про свого брата

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук заперечує причетність свого брата Рулава Одда (раніше - Денис Шевчук) до команди новообраного Президента Володимира Зеленського.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"Він (Рулав Одд) активно, як виборець, підтримав його на виборах, але що стосується членства в його команді, то у мене такої інформації немає. Він просто займав активну громадянську позицію, інших деталей я не знаю...Він бізнесмен, і ні до чиєї команди не належить", - так Шевчук відповів на питання про те, чому його брат на своїй сторінці в Facebook опублікував емблему про належність до команди Зеленського.\r\nЕкс-голова КС вважає, що ЗМІ і політики спеціально "демонізували" його брата.\r\n"Він - порядна людина, а проти нього така інформаційна хвиля піднялася, якісь надумані звинувачення, що не мають під собою ніякої підстави. Все це пов'язано з тим, щоб хоч якимось чином негативно вплинути на мою репутацію", - заявив він.\r\nПри цьому Шевчук визнав, що його брат 4 -5 разів за минулий рік приїжджав в Конституційний Суд.\r\nЕкс-глава суду стверджує, що брат приїжджав виключно з особистих питань.\r\nТакож Шевчук сказав, що сам не планує йти в політику.\r\n"Я в цілому не політик. Те, що сталося зі мною в суді, було дуже брутальним, це дуже небезпечний прецедент", - заявив Шевчук.\r\nПри цьому він визнав, що давно знайомий і періодично спілкується з членами команди новообраного Президента Володимира Зеленського - главою Адміністрації Президента Андрієм Богданом і представником Зеленського у Верховній Раді Русланом Стефанчуком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді.\r\nСеред претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.\r\nШевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.\r\nБрат Шевчук Рулав Одд є власником ТОВ "Українська морська транспортна компанія".\r\nРаніше інтернет-видання "Наші гроші" з посиланням на одне з судових рішень, заявило, що до справи про розкрадання майна ДП "Укрхімтрансаміак" причетні службові особи цього державного підприємства, так і ТОВ "Українська морська транспортна компанія".\r\n