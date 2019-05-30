подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 12:33 1031
Политика 2019-05-30T12:36:51+03:00
Українські Новини
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак

Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения/CACDS, Валентин Бадрак положительно отреагировал на выход из "Батьківщини" одного из главных соратников Юлии Тимошенко - Андрея Сенченко, считавшегося основным кандидатом на должность министра обороны от партии.

"Для меня, как и для многих других, стало неожиданным решение Андрея Сенченко выйти из "Батьківщини". Но после встречи сегодня, состоявшейся по моему предложению, все стало ясно. Нас беспокоят одинаковые проблемы - рост рисков для Украины на фоне кадрового вакуума", - пояснил Бадрак на собственной Facebook странице.

"Мы вместе с "Силою права" Сенченко уже работали над проектом изучения возможности создания в Украине профессиональной армии, поэтому знаю потенциал организации не понаслышке. Думаю, будут и совместные проекты с ЦИАКР, чтобы предотвратить кадровый нигилизм, создать условия для победы Украины в этой войне. А здесь нужны профессионалы и четкий план реагирования на современные вызовы. Учитывая, что почти весь Военный кабинет, образованный Сенченко, идет с ним дальше, у "Сили права" есть все шансы стать активным участником образования силы права в государстве", - считает Бадрак.

Напомним, 28 мая Андрей Сенченко - заявил о выходе из ВО "Батьківщина". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Сенченко - крымчанин, в должности заместителя председателя Совета министров АР Крым в 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АРК от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.

Весной 2014 Сенченко был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины - добился вывода из оккупированного полуострова вооружения и военной техники ВСУ, возглавлял операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права", который работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда.

Выход Андрея Сенченко из "Батьківщини" эксперты оценивают как большую потерю для Юлии Тимошенко.

Больше новостей о: Андрей Сенченко Всеукраинское объединение "Батьківщина" Бадрак Валентин Сила права

Архив
Новости
Рулав Одд. Фото: facebook
Он "демонизирован": экс-глава КС Шевчук рассказал о своем брате 12:56
Гройсман ждет в Раде свою отставку 12:53
Рада назначила членом Нацсовета по телевидению Оноприенко 12:50
Новые стекла на пешеходном мосту закрыли забором от пешеходов 12:49
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
больше новостей
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье" 15:26
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии 14:25
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok