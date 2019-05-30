подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 11:31 346
Бизнес 2019-05-30T11:31:34+03:00
Українські Новини
В 2018 сеть EVA увеличила доход на 52,5%

В 2018 сеть EVA увеличила доход на 52,5%

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания "Руш" (Днипро), развивающая сеть парфюмерно-косметических магазинов для женщин EVA, увеличила чистую прибыль на 41,5%, или на 100,988 млн гривен, до 553,862 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 52,5%, или на 3,467 млрд гривен, до 10,067 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Прибыль от операционной деятельности составила 553,862 млн гривен, прибыль до налогообложения - 428,433 млн гривен.

Капитальные инвестиции за прошлый год составили 262,984 млн гривен.

Согласно отчету компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела 100% компании "Латтеро", управляющей складскими помещениями во Львове.

В текущем году "Руш" намерена открыть в этом городе логистический центр.

Как сообщали Українські Новини, владелец сетей "Сільпо" и "Фора" в 2018 году увеличил товарооборот на 26%.

Компания "Руш" зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью, занимается розничной торговлей парфюмерно-косметической продукцией и продтоваров.

100% ООО "Руш" принадлежит компании Nometros Investments Ltd (Кипр).

Больше новостей о: Доходы Компании Косметика Ритейл сеть магазинов

Архив
Новости
Епископ Сербской церкви заявил, что Украина находится на первом месте в Европе по количеству нарушений прав верующих 12:27
Суд отказал ГПУ в доступе к телефонным переговорам журналистки Бердинских 12:21
Рядом с Крымом разведчики морского спецназа ВСУ провели учения. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
На Тендровской косе разведчики морского спецназа провели учения 12:11
Экс-глава КС Шевчук объяснил назначение одиозных советников 12:01
Курс рубля в киевских обменниках продолжает расти 12:01
больше новостей
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии 14:25
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok