В 2018 сеть EVA увеличила доход на 52,5%

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания "Руш" (Днипро), развивающая сеть парфюмерно-косметических магазинов для женщин EVA, увеличила чистую прибыль на 41,5%, или на 100,988 млн гривен, до 553,862 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.\r\nВ 2018 году компания увеличила чистый доход на 52,5%, или на 3,467 млрд гривен, до 10,067 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПрибыль от операционной деятельности составила 553,862 млн гривен, прибыль до налогообложения - 428,433 млн гривен.\r\nКапитальные инвестиции за прошлый год составили 262,984 млн гривен.\r\nСогласно отчету компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела 100% компании "Латтеро", управляющей складскими помещениями во Львове.\r\nВ текущем году "Руш" намерена открыть в этом городе логистический центр.\r\nКак сообщали Українські Новини, владелец сетей "Сільпо" и "Фора" в 2018 году увеличил товарооборот на 26%.\r\nКомпания "Руш" зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью, занимается розничной торговлей парфюмерно-косметической продукцией и продтоваров.\r\n100% ООО "Руш" принадлежит компании Nometros Investments Ltd (Кипр).