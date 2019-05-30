В 2018 сеть EVA увеличила доход на 52,5%

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания "Руш" (Днипро), развивающая сеть парфюмерно-косметических магазинов для женщин EVA, увеличила чистую прибыль на 41,5%, или на 100,988 млн гривен, до 553,862 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 52,5%, или на 3,467 млрд гривен, до 10,067 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Прибыль от операционной деятельности составила 553,862 млн гривен, прибыль до налогообложения - 428,433 млн гривен.

Капитальные инвестиции за прошлый год составили 262,984 млн гривен.

Согласно отчету компании, в декабре 2018 года "Руш" приобрела 100% компании "Латтеро", управляющей складскими помещениями во Львове.

В текущем году "Руш" намерена открыть в этом городе логистический центр.

Как сообщали Українські Новини, владелец сетей "Сільпо" и "Фора" в 2018 году увеличил товарооборот на 26%.

Компания "Руш" зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью, занимается розничной торговлей парфюмерно-косметической продукцией и продтоваров.

100% ООО "Руш" принадлежит компании Nometros Investments Ltd (Кипр).