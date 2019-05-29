В суд поступил иск о лишении Рожковой должности первого замглавы НБУ

Депутат Савчук просит суд отстранить от должности первого замглавы Национального банка Катерину Рожкову, которая занимает ее с июня 2018.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к председателю НБУ Якова Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ.

Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой касательно незаконного содействия третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий.

Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по несовершению действий касательно освобождения Рожковой от должности и обязать их это сделать.

Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Нацбанка, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.

Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу.

Напомним, что согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Как сообщали Українські Новини, в апреле прошлого года Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову.

В мае 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил иск об ограничении полномочий заместителя главы НБУ Катерины Рожковой.

Тем временем Рожкова задекларировала более 3 млн грн зарплаты в 2018.