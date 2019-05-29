В суд поступил иск о лишении Рожковой должности первого замглавы НБУ

Депутат Савчук просит суд отстранить от должности первого замглавы Национального банка Катерину Рожкову, которая занимает ее с июня 2018.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nВ Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к председателю НБУ Якова Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ.\r\nИстец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой касательно незаконного содействия третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий.\r\nСреди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по несовершению действий касательно освобождения Рожковой от должности и обязать их это сделать.\r\nВместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Нацбанка, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.\r\nСейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по делу.\r\nНапомним, что согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле прошлого года Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову.\r\nВ мае 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил иск об ограничении полномочий заместителя главы НБУ Катерины Рожковой.\r\nТем временем Рожкова задекларировала более 3 млн грн зарплаты в 2018.