В украинской политике нужны люди, осознающие опасность России, – Портников

Публицист Виталий Портников, комментируя вчерашнее заявление депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко о выходе из Всеукраинского объелинения "Батьківщина", заявил, что важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность, исходящую от Российской Федерации (РФ). И таковым является народный депутат Андрей Сенченко.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Газета.ua".\r\n"Андрей Сенченко - опытный политик с большим стажем. Если он принял такое решение, значит имел для этого очевидные политические основания. Сенченко долго сотрудничал с "Батьківщиной", был в хороших отношениях с Юлией Тимошенко. Поддерживал ее в тяжелые времена. Сейчас политические ориентиры обоих разошлись, так бывает в политике. Интересно, какое решение в продолжении политической и общественной деятельности, карьеры примет для себя Сенченко", - сказал Портников.\r\nАндрей Сенченко. Фото: apostrophe.ua\r\n"Все зависит не от объединения политических сил, а от тех людей, общественных движений, которые ему доверяют", - отметил эксперт.\r\n"Движение, которое он создал в последние годы, достаточно серьезно занималось выдвижением исков к России, как к агрессору. Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность РФ и вели с ней планомерную борьбу в юридической плоскости", - сказал Виталий Портников.\r\nНапомним, 28 мая один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко - заявил о выходе из "Батьківщини". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, кандидатом на должность министра обороны.\r\nСенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АРК. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.\r\nС марта по август 2014 года являлся исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины - добился вывода с оккупированного полуострова более чем 3 500 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины на общую сумму более 1,5 млрд долларов США, возглавлял удачную операцию по обмену 40 украинских военных, журналистов и общественных активистов на 1 российского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.\r\nСенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.