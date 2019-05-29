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29 мая 2019, среда, 17:20 1135
Политика 2019-05-29T17:20:15+03:00
Українські Новини
В украинской политике нужны люди, осознающие опасность России, – Портников

В украинской политике нужны люди, осознающие опасность России, – Портников

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov
Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Публицист Виталий Портников, комментируя вчерашнее заявление депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко о выходе из Всеукраинского объелинения "Батьківщина", заявил, что важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность, исходящую от Российской Федерации (РФ). И таковым является народный депутат Андрей Сенченко.

Об этом сообщило интернет-издание "Газета.ua".

"Андрей Сенченко - опытный политик с большим стажем. Если он принял такое решение, значит имел для этого очевидные политические основания. Сенченко долго сотрудничал с "Батьківщиной", был в хороших отношениях с Юлией Тимошенко. Поддерживал ее в тяжелые времена. Сейчас политические ориентиры обоих разошлись, так бывает в политике. Интересно, какое решение в продолжении политической и общественной деятельности, карьеры примет для себя Сенченко", - сказал Портников.

Андрей Сенченко. Фото: apostrophe.uaАндрей Сенченко. Фото: apostrophe.ua

"Все зависит не от объединения политических сил, а от тех людей, общественных движений, которые ему доверяют", - отметил эксперт.

"Движение, которое он создал в последние годы, достаточно серьезно занималось выдвижением исков к России, как к агрессору. Важно, чтобы в украинской политике были люди, которые осознают опасность РФ и вели с ней планомерную борьбу в юридической плоскости", - сказал Виталий Портников.

Напомним, 28 мая один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко - заявил о выходе из "Батьківщини". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, кандидатом на должность министра обороны.

Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АРК. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.

С марта по август 2014 года являлся исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины - добился вывода с оккупированного полуострова более чем 3 500 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины на общую сумму более 1,5 млрд долларов США, возглавлял удачную операцию по обмену 40 украинских военных, журналистов и общественных активистов на 1 российского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.

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